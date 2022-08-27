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Легендарная подлодка "Ленинский комсомол" отправилась в последний поход

12:23
  • суббота
  • 27 августа 2022

Из неё сделают музей

Легенда отечественного флота - первая атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" - отправилась в своё финальное плавание. Субмарине предстоит непростой путь к месту вечной стоянки. Лодка станет главным экспонатом Музея военно-морской славы в Кронштадте.
Советская подлодка "Ленинский комсомол" покидает морской завод

Буксировка - уникальная и очень сложная морская операция. Подводную лодку длиной 100 метров и шириной восемь, без двигателей и рулевого управления, нужно максимально аккуратно и бережно отбуксировать от пирса в Кронштадте в другую точку Финского залива. Маршрут следования -примерно 150 километров, сообщает "ТВ Центр".

Лодка - родоначальник атомного флота страны, первая атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", с легендарной историей в шесть десятилетий. Впервые в истории ВМФ совершила переход подо льдами Северного Ледовитого океана и достигла Северного полюса. Построенная в противовес американским атомным субмаринам в период Холодной войны фактически предотвратила ядерный конфликт.

Когда в 1991 году лодку вывели из состава ВМФ, её хотели утилизировать. Но потом появилась идея создать внутри корпуса музей. И история корабля продолжилась. Субмарину доставили на ремонт в Кронштадт, провели чистку и исследование металлоконструкций, замеры на радиоактивность. И вот теперь она отправляется в свой последний морской поход.

Легендарную субмарину поместят на вечную стоянку в специально построенный сухой док в музейном парке "Остров фортов" в Кронштадте. Как именно это сделать военные и гражданские инженеры рассчитывали полгода. Музей - всего в километре от пристани, но доставить подводную лодку туда по воде не позволяет глубина Финского залива. потребуется вырыть канал от фарватера до берега длиной полтора километра и глубиной восемь. Это очень долго и дорого.

Поэтому К-3 будут поднимать из воды в открытом море. Для этого ее заведут на баржу, которая будет сначала затоплена, а потом всплывёт под субмариной. Такая масштабная операция тоже невозможна в небольших глубинах, ведь баржу нужно погрузить под воду минимум на 18 метров.  Ближайшая точка залива, где это возможно сделать - Выборгский судоремонтный завод, туда и отправилась субмарина от берегов Кронштадта.

"Ленинский комсомол" идёт с помощью двух буксиров. Максимальный ход 2-4 морских узла - это скорость пешехода, около пяти километров в час. Весь путь займёт больше суток. После того, как лодку погрузят на баржу, её доставят обратно к берегам Кронштадта. Здесь её разделят пополам, чтобы можно было провезти по узким улицам города. Когда субмарину установят на фундаментной плите, её корпус вновь сварят в одно целое.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Буксировка подводной лодки К-3
Буксировка подводной лодки К-3
Буксировка подводной лодки К-3
Буксировка подводной лодки К-3
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