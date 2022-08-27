Цены на голубое топливо бьют новые рекорды

Истинные мотивы США, шокирующие своим цинизмом, разоблачил бывший американский сенатор Ричард Блэк. Он заявил, что Вашингтону всё равно, сколько мирных украинцев, в том числе, женщин и детей, погибнут. Главное - одержать победу в этом, как он выразился, футбольном матче.

От геополитических игр США страдает и европейская экономика. Накануне биржевые цены на газ обновили новый рекорд за полугодие. Пробив отметку в три с половиной тысячи долларов за тысячу кубометров, цена газа в Европе похоже и не думает останавливаться. Ближе к зиме, говорят эксперты, она вообще улетит в космос. И это прекрасно понимают в европейских столицах, уже отчетливо ощущая надвигающуюся катастрофу.

Тяжёлая бюрократическая машина ЕС, которую возглавляют не особенно дальновидные политики, в этой критической ситуации ничего не предпринимает. В итоге инициативу приходится брать в свои руки отдельным европейским государства или даже городам. На днях власти голландской Гааги призвали Брюссель отменить часть антироссийских санкций, чтобы они могли купить газ у России. О попытке начать переговоры с Газпромом заявила и Болгария, которая ранее демонстративно отказалась оплачивать поставки в рублях. Найти альтернативных поставщиков болгарам не удалось, сообщает "ТВ Центр".

Проблемы с этим и у Франции. Поездка президента Макрона в Алжир не принесла должного результата. Не может им похвастаться и Германия, где недовольство работой Шольц среди граждан начинает зашкаливать.

Газ Германии крайне необходим. "Северный поток – 1" - на профилактике, которая неизвестно, на сколько затянется. Канада ведь с турбинами обманула. Есть ещё "Северный поток - 2". Но его Шольц не решается запустить, наивно полагая, что таким образом он вредит России. Ровно также думали европейские политики, пытаясь запретить российский уголь и нефть, которую в итоге все равно приходится покупать. Правда, значительно дороже.

Тем временем выяснилось, что Россию намеренно принуждали к конфликту с Украиной. То, что спецоперация была вынужденной мерой, подтверждает и бывший сенатор США Ричард Блэк. Москва начала её, чтобы предотвратить нападение на Донбасс, говорит американский чиновник.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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