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Под Рязанью зафиксированы семь очагов лесных пожаров

12:43
  • суббота
  • 27 августа 2022

В тушении принимают участие московские спасатели

70 природных пожаров на площади почти 20 тысяч гектаров потушено в России за сутки. Об этом сообщили в "Авиалесоохране". Тем не менее в ряде регионов ситуация остается сложной.

Власти Рязанской области поблагодарили Москву за помощь в тушении пожаров
Верховые лесные пожары в Рязанской области ликвидировали

В Рязанской области сейчас действуют семь очагов. В ликвидации огня задействована объединенная группировка пожарных - почти 10 тысяч человек, много специалистов из Москвы. Им удалось остановить активное распространение пламени, помогла прокладка минерализованных полос и работа спецавиации.

В республике Коми борьба со стихией пока идёт с переменным успехом. Там горит торфяное болото в девяти километрах от Ухты, пламя угрожает дачным посёлкам. Местным спасателям помогают коллеги из Красноярска, сообщает "ТВ Центр".        

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