Власти ДНР уведомили США о гибели наёмника Алана Джошуа в Донбассе

Его убили 23 августа

Власти ДНР уведомили США и ООН о том, что в Донбассе погиб американский наёмник Алан Джошуа. Его убили 23 августа, сообщила в своём Telegram-канале омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Труп Джошу бросили на поле боя военные ВСУ во время отступления. По найденным документам его идентифицировали. Тело направлено в один из моргов ДНР.

В республике подтвердили готовность передать его останки родственникам для захоронения. Гибель своего гражданина уже подтвердили в Госдепартаменте США.

Ранее суд в ДНР приговорил к высшей мере наказания граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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