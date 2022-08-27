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Великобритания передаст Украине подводные беспилотники

13:03
  • суббота
  • 27 августа 2022

Об этом сообщило Минобороны страны

Лондон поставит Киеву подводные беспилотники. Их планируют использовать для разминирования подходов к портам в Чёрном море. Это необходимо для безопасного вывоза зерна из украинских портов, сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Известно, что подобные аппараты способны действовать на глубине до ста метров, помогая находить мины с помощью сенсоров.

Вывоз продовольствия с Украины начался в августе после переговоров в Стамбуле. Суда с зерном пошли в порты нуждающихся стран. Корабли проверяются на предмет задекларированных грузов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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