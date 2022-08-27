Союзные войска нанесли большой урон ВСУ на харьковском направлении

Уничтожены сотни бойцов

Союзные силы за сутки уничтожили более 300 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России. Наступательные действия велись на харьковском направлении и в Херсонской области.

С помощью авиации уничтожено более 40% личного состава одного из батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области, заявил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки уничтожены семь пунктов управления ВСУ и крупный склад боеприпасов с ракетами к американским установкам HIMARS под Днепропетровском.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"