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В Москве подвели итоги тестового голосования перед муниципальными выборами

14:12
  • суббота
  • 27 августа 2022

Они пройдут в сентябре

В Москве подвели итоги тестового голосования, прошедшего 26 августа. Оно было необходимо для качественного проведения сентябрьских муниципальных выборов.

Как сообщил у себя в Telegram-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв, большинство участников выбрало онлайн-голосование.

Москвичам предложили ответить на тестовый вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". Большинство голосующих выбрали вариант: "Дополнительные скамейки и урны в парках и скверах".

Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 образований. Отдать свой голос можно будет в течение трёх дней - с 9 по 11 сентября.

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