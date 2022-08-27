На ВДНХ проходит Фестиваль пенсионеров

Гостей ждут множество развлечений

Танцевальный ретро-флэшмоб, ярмарка художественных промыслов и обширная экскурсионная программа. В эти выходные на ВДНХ проходит Первый московский международный фестиваль пенсионеров.

Для гостей подготовили лекции на тему финансовой грамотности, шахматный турнир и гала-концерт. Посетить мероприятие будет не только интересно, но и полезно.

Москвичи старшего поколения смогут пройти медицинское обследование, получить консультацию специалистов по здоровому образу жизни, а также подать заявку на участие в проекте "Московское долголетие", сообщает "ТВ Центр".

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