В Москве открылся Фестиваль прессы

В нём участвуют популярные печатные СМИ

Встретиться с журналистами ведущих изданий, узнать о литературных новинках и секретах фотомастерства смогут гости Фестиваля прессы, который открылся сегодня в Москве. В нём принимают участие самые популярные печатные СМИ и книжные издательства. Масштабная программа рассчитана не только на взрослых, но и на юных читателей.

Двадцатый, юбилейный -Фестиваль прессы на Поклонной горе собрал все ведущие печатные издания страны. Тут и "Российская газета", и "Комсомолка", и "Аргументы и факты", и "Вечерняя Москва", и солидные, со стажем журналы. Подписка на "Науку и жизнь" в советское время для многих была заветной мечтой.

Журнал теперь не только пишет об изобретениях и научных открытиях, но и издает книги своих самых интересных авторов. А газета "Сельская жизнь" вот уже сто с лишним лет освещает проблемы, волнующие аграриев всей страны, сообщает "ТВ Центр".

98 лет в этом году исполнилось и знаменитому "Мурзилке". А он по-прежнему юн и весел.

Те, кто привык ежедневно на своих страницах рассказывать о самом важном и интересном, и на фестивале позаботились о том, чтобы не скучал никто. Настоящий семейный форум: всё пространство разделили на пять тематических зон - Бизнес, Книги, Спорт и Здоровье. В "Увлечениях" - лекции по истории, виртуальные прогулки по Москве, мастер-классы по фотографии. В пространстве "Дети" - игры и соревнования.

Несмотря на то, что интернет постепенно вытесняет бумажные издания, многие не спешат от них отказываться. И многие именно на фестивале не упускают возможности оформить подписку на следующий год на любимые газеты и журналы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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