Центробанк смягчил правила продажи валюты населению

Они касаются только банков

Центробанк разрешил банкам продавать населению валюту, полученную не только от физических лиц, но и из других источников. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

Для продажи может использоваться, среди прочих, валюта от сделок с банками-нерезидентами. При этом для граждан ничего не поменялось: для приобретения доступна только валюта, оказавшаяся в распоряжении кредитных организаций после 9 апреля этого года.

Введённые Центробанком меры действуют из-за санкций, объявленных против России. В частности, США и ЕС запретили поставки банкнот в нашу страну.

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