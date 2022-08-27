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В Подмосковье из-за жары активизировались змеи

16:11
  • суббота
  • 27 августа 2022

Их нельзя убивать

Жители столичного региона сообщают о том, что в лесах Подмосковья стало больше змей. На самом деле, из-за сухой и жаркой погоды змеи стали чаще выползать на открытые пространства.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья, змеи любят греться на солнце. Так они, словно батарейки, заряжаются и набираются сил для охоты.

Специалисты предупреждают, что в такую погоду змеи наиболее опасны. У них обостряется защитная реакция и они могут укусить. Но сделают они это только в том случае, если потревожить их отдых.

Всего в лесах Подмосковья обитают четыре вида змей. Из них два вида неядовитых - уж обыкновенный и медянка и два ядовитых - гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Все змеи в экосистеме региона полезны, поэтому убивать их нельзя.

При походе в лес, советуют эксперты, нужно надевать высокую плотную обувь и прочную одежду.

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