В Подмосковье из-за жары активизировались змеи

Их нельзя убивать

Жители столичного региона сообщают о том, что в лесах Подмосковья стало больше змей. На самом деле, из-за сухой и жаркой погоды змеи стали чаще выползать на открытые пространства.

Как сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья, змеи любят греться на солнце. Так они, словно батарейки, заряжаются и набираются сил для охоты.

Специалисты предупреждают, что в такую погоду змеи наиболее опасны. У них обостряется защитная реакция и они могут укусить. Но сделают они это только в том случае, если потревожить их отдых.

Всего в лесах Подмосковья обитают четыре вида змей. Из них два вида неядовитых - уж обыкновенный и медянка и два ядовитых - гадюка обыкновенная и гадюка Никольского. Все змеи в экосистеме региона полезны, поэтому убивать их нельзя.

При походе в лес, советуют эксперты, нужно надевать высокую плотную обувь и прочную одежду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"