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Собянин рассказал об организации помощи онкобольным

15:13
  • суббота
  • 27 августа 2022

В Москве создана система полного цикла

Онкология остаётся одним из главных вызовов для здравоохранения, в том числе, из-за роста продолжительности жизни москвичей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Лечение пациентов вышло на новый, более эффективный уровень и стало доступнее. За последние три года было создано шесть многопрофильных онкоцентров полного цикла - от диагностики до высокотехнологичного оказания помощи и лекарственной терапии.

В столице расширили перечень бесплатных препаратов, обновили сеть лабораторий и создали три эндоскопических центра, чтобы выявлять опухоли на ранних стадиях, сообщает "ТВ Центр".

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