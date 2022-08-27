Собянин рассказал об организации помощи онкобольным

В Москве создана система полного цикла

Онкология остаётся одним из главных вызовов для здравоохранения, в том числе, из-за роста продолжительности жизни москвичей. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Лечение пациентов вышло на новый, более эффективный уровень и стало доступнее. За последние три года было создано шесть многопрофильных онкоцентров полного цикла - от диагностики до высокотехнологичного оказания помощи и лекарственной терапии.

В столице расширили перечень бесплатных препаратов, обновили сеть лабораторий и создали три эндоскопических центра, чтобы выявлять опухоли на ранних стадиях, сообщает "ТВ Центр".

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