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Алла Пугачёва вернулась в Россию

14:57
  • суббота
  • 27 августа 2022

Где её муж и дети - не сообщается

Алла Пугачёва вернулась в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

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В Сети появилось видео, как Примадонна ногой открывает изнутри дверь дорогой машины. Её встречает ошеломленный дизайнер Игорь Гуляев.

Пугачёва намекнула, что в России "уже давно, просто никак не могла собраться". Когда она приехала, где сейчас её супруг Максим Галкин и дети – звезда не сообщила.

После начала спецоперации по защите Донбасса семья Пугачёвых-Галкиных покинула Россию. Сначала они жили в Израиле, потом переехали в Латвию.

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