Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР и ЛНР

Россия поможет им материально

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В документе говорится также о доплате в три тысячи рублей к ежемесячной пенсии инвалидам и гражданам старше 80 лет. Ветераны Великой отечественной войны будут дополнительно получать по пять тысяч рублей.

Россия также окажет помощь беременным женщинам. Они получат единовременно 10 000 рублей, а при рождении ребёнка выплата будет в два раза больше - 20 000 рублей.

Другой документ регламентирует правовое положения граждан ДНР, ЛНР и Украины на территории России. Теперь им разрешается временно пребывать в России без ограничения сроков.

Для этого необходимо будет пройти обязательную дактилоскопию, медицинское освидетельствование на отсутствие употребления наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ.

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