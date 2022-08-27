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Европейские друзья Украины нашли замену Зеленскому

17:26
  • суббота
  • 27 августа 2022

Европа начинает уставать от артиста в президентском кресле

В Германии всерьёз подумывают о том, кто заменит Владимира Зеленского на посту президента Украины. Вероятно, сказывается усталость от нынешнего главы государства, поэтому эксперты уже выбрали ему преемника.
WP: Зеленский был готов уйти в отставку

Как пишет влиятельное издание Bild, должность президента Украины может занять главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У него даже, якобы, есть политические амбиции и он метит в кресло главы Незалежной.

При этом, как пишет немецкое издание, действующему главе государства очень не нравятся слухи о том, что однажды Залужный может въехать в президентский дворец.

Правда на днях сам Зеленский заявил, комментируя слухи, что не планирует увольнять главнокомандующего вооруженными силами Украины и продолжает работать с ним одной командой.

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