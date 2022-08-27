Европейские друзья Украины нашли замену Зеленскому

Европа начинает уставать от артиста в президентском кресле

В Германии всерьёз подумывают о том, кто заменит Владимира Зеленского на посту президента Украины. Вероятно, сказывается усталость от нынешнего главы государства, поэтому эксперты уже выбрали ему преемника.

Как пишет влиятельное издание Bild, должность президента Украины может занять главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. У него даже, якобы, есть политические амбиции и он метит в кресло главы Незалежной.

При этом, как пишет немецкое издание, действующему главе государства очень не нравятся слухи о том, что однажды Залужный может въехать в президентский дворец.

Правда на днях сам Зеленский заявил, комментируя слухи, что не планирует увольнять главнокомандующего вооруженными силами Украины и продолжает работать с ним одной командой.

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