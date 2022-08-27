ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Рязанской области удалось локализовать лесные пожары

17:44
  • суббота
  • 27 августа 2022

Угроза распространения огня миновала

В Рязанской области пожарным удалось справиться с открытым горением на кромке лесных пожаров. Вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что лесные пожары в регионе локализованы.
Под Рязанью зафиксированы семь очагов лесных пожаров

Также ликвидированы несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру распространения огня, сообщается на сайте правительства.

Сейчас, по словам Григоренко, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Пожарным и спасателям МЧС предстоит борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара.

Через 3-5 дней дым в атмосфере должен окончательно рассеяться. Также сообщается, что пожары больше не угрожают населённым пунктам.

Лесные пожары под Рязанью начались, по предварительным данным, озвученным в МЧС, из-за поджогов. Дым от них доходил до Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.