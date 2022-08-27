В Рязанской области удалось локализовать лесные пожары

Угроза распространения огня миновала
В Рязанской области пожарным удалось справиться с открытым горением на кромке лесных пожаров. Вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко сообщил, что лесные пожары в регионе локализованы.
Также ликвидированы несколько новых очагов внутри минерализованной защитной полосы, вспаханной по периметру распространения огня, сообщается на сайте правительства.
Сейчас, по словам Григоренко, ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Пожарным и спасателям МЧС предстоит борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара.
Через 3-5 дней дым в атмосфере должен окончательно рассеяться. Также сообщается, что пожары больше не угрожают населённым пунктам.
Лесные пожары под Рязанью начались, по предварительным данным, озвученным в МЧС, из-за поджогов. Дым от них доходил до Москвы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"