Господство в небе: Минобороны показало боевую работу Су-35

Пилоты выполняют задачи на Украине

Министерство обороны России показало работу многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35. Во время спецоперации по защите Донбасса такие самолёты применяются для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения комплексов противовоздушной обороны и других объектов противника.

На кадрах, представленных военным ведомством, видно, как пилот готовит самолёт к полёту. Затем машина взлетает и сверхточным оружием поражает намеченные цели.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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