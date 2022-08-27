В Московском метро из-за жары раздают питьевую воду

В городе очень жарко

Волонтёры и сотрудники Московского метрополитена раздают пассажирам питьевую воду. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Вечером 27 августа после проведённого мониторинга воду начали раздавать на станциях "Пушкинская", "Баррикадная", "Кузнецкий мост", "Улица 1905 года", "Водный стадион", "Измайлово" и "Автозаводская" (две последние – на МЦК).

С утра из-за жаркой погоды воду можно было получить на станциях: "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филёвский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская".

В августе в Москве установилась очень жаркая погода. Ситуацию осложняет дым от лесных пожаров в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, жара начнёт спадать 30 августа.

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