Синоптики рассказали о погоде в Москве 1 сентября

Жара сменится дождями

На следующей неделе на смену жаркой погоде в Москве придут дожди и прохлада. Жара начнёт спадать во вторник, 30 августа.

По данным Гидрометцентра, 1 сентября ночью ожидается от 6 до 11 градусов, днём будет не выше плюс 17-ти. При этом синоптики прогнозируют сильный дождь, а ветер сменится с западного на северный.

Школьникам и их родителям в первый учебный день нужно будет одеться потеплее и взять с собой зонты и плащи.

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