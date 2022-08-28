Российские военные проявляют мужество и героизм на Украине

Названы имена отличившихся солдат и офицеров

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма, которые проявляют российские военные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Старший лейтенант Григорий Полозков обнаружил и вместе с сослуживцами атаковал группу украинских диверсантов. Во время боя двое наших военных получили ранения. Григорий вывел их из-под огня, оказал первую помощь и вернулся в бой, в котором 12 радикалов были уничтожены.

Зенитный расчёт под командованием капитана Андрея Цуренко попал под обстрел неонацистов. Благодаря грамотному руководству Цуренко батарею удалось вывести из-под огня и оперативно переместить на запасную позицию, где зенитчики продолжили нести боевое дежурство и уничтожили самолёт и два беспилотника ВСУ.

Во время освобождения одного из населённых пунктов экипаж танка под командованием старшего сержанта Ивана Романова уничтожил более десяти украинских радикалов. Также Иван обнаружил и ликвидировал две подготовленных миномётных позиции националистов, сообщает "ТВ Центр".

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