Ему было 50 лет

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин. Ему было 50 лет.

Как сообщил телеканалу 360 заместитель главного редактора "Независимой газеты" Андрей Ваганов, его коллегу госпитализировали неделю назад, позже его ввели в искусственную кому. Заболевание, с которым Литовкин попал в больницу, Ваганов не назвал.

Основным местом работы Дмитрия Литовкина была газета "Независимое военное обозрение". Он также сотрудничал с ТАСС и "Российской газетой". До этого работал в "Известиях" и на телеканале "Звезда".

Отец Дмитрия Литовкина – известный военный корреспондент Виктор Литовкин. Он работал во многих горячих точках, сейчас – на пенсии.

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