Европе грозит революция из-за энергетического кризиса

В Старом Свете растут цены на всё

Евросоюзу грозит революция и в дальнейшем развал, если власти стран ЕС не возьмут под контроль энергетический кризис. С таким предостережением выступил министр юстиции Чехии.

Рейтинг европейских лидеров на фоне галопирующих цен на газ стремительно падает. Так, по последним опросам, канцлеру Олафу Шольцу и его правительству сейчас доверяют только 13% граждан Германии, и это рекордно низкий показатель.

Ради экономии электричества крупнейшие немецкие сетевые торговые центры начали отключать эскалаторы: Saturn, Kaufhof, так же хотят поступить в Икее. Слишком дорого комфорт покупателей обходится при оплате коммунальных счетов, жалуется журналистам глава сети Saturn Мигель Мюлленбах.

По данным прессы, Германия к началу зимы столкнётся не только с дефицитом газа, но и как следствие, с нехваткой электричества. Подорожание называют "кривой ужаса", сообщает "ТВ Центр".

Летний тур канцлера Шольца по землям Германии уже превратился в катастрофу. Его освистывают в каждом городе. Второй раз подряд толпа выкрикивает оскорбления в Магдебурге. Прячась от избирателей, Шольц теперь проводит мероприятия за высоким забором, фильтруя участников встреч, но недовольных канцлером слишком много.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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