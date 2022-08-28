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Армия Китая приведена в боевую готовность после провокации США

10:00
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Американские корабли вошли в Тайваньский пролив

Вооружённые силы КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу. Два корабля военно-морского флота США этой ночью вошли в пролив впервые после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который привёл к резкому росту напряжённости между Вашингтоном и Пекином.
Китай начал новые учения у Тайваня

Военные США заявляют, что все манёвры проводят в международных водах. Ситуация вокруг Тайваня начала обостряться в начале августа, когда несмотря на протесты Пекина, Пелоси всё же прилетела на остров и провела несколько встреч с местными властями.

Китай в ответ провёл крупные военные учения у берегов Тайваня и приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. А накануне Пекин сделал предупреждение и правящей партии острова в связи с участившимися визитами в Тайбэй американских политиков, сообщает "ТВ Центр".

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