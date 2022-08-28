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В Рязанской области продолжается борьба с лесными пожарами

10:59
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Помощь оказывают специалисты из Москвы

В России за сутки, по данным "Авиалесоохраны", ликвидированы 70 природных пожаров на площади более 56 тысячи гектаров. В Рязанской области открытое горение на кромке пожаров потушено, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
В Рязанской области удалось локализовать лесные пожары

В регионе огнём охвачены более 19-ти тысяч гектаров леса. Все очаги локализованы, сейчас приступили к активному тушению торфяников. Работает большая группировка пожарных - почти 10 тысяч человек, много специалистов из Москвы. Благодаря прокладке минерализованных полос и работе спецавиации удалось остановить распространение пламени.

Самая напряжённая обстановка - в республике Коми. Там горят почти 18 тысяч гектаров леса.  Борьба со стихией пока идёт с переменным успехом - полыхает торфяное болото в девяти километрах от Ухты, пламя угрожает дачным посёлкам. Местным спасателям помогают коллеги из семи регионов. Сформирован отряд из шестисот тридцати парашютистов-десантников.

А в Якутии и Хабаровском крае, благодаря слаженной работе пожарных из 19 регионов страны, режим ЧС в субботу был отменён, сообщает "ТВ Центр".

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