Стреляют по жилым домам

Города и посёлки Донбасса - снова под огнём украинских националистов. За минувшие сутки боевики более 50 раз атаковали территорию ДНР. Рвались снаряды и в Луганской Народной Республике. Бьют радикалы из всех видов тяжёлой артиллерии, в том числе натовского калибра, забрасывают улицы запрещёнными минами "Лепесток". Мишенью становятся жилые кварталы, а также объекты гражданской инфраструктуры. Только в Донецке сегодня погибли как минимум два мирных жителя.

Сегодня утром украинские националисты обстреляли многоквартирные дома и здание Донецкого национального технического университета. Хорошо, говорят преподаватели, что учебный год ещё не начался. Иначе, трудно представить, сколько было бы жертв. Осколки стёкол наносят такие же тяжелые увечья, как и от снарядов. В корпусах не осталось ни одного целого окна, разбита крыша, сообщает "ТВ Центр".

Под огнём реактивных систем националистов оказался и полевой госпиталь в городке Стаханове, на Луганщине. Его открыли специально для беженцев. Полностью разбиты и повреждены приёмный покой, операционная, палаты в стационаре, лаборатория. На полу - разбросанные ударной волной лекарства и медицинское оборудование. Как минимум три человека тяжело ранены.

Ещё несколько ракет националисты выпустили по посёлку Сватово из установок HIMARS. Но применять эти системы для ВСУ с каждым днём всё сложнее. Российские разведчики, быстро обнаруживают точки, откуда сделаны залпы, передают данные артиллеристам, и вот уже мощные гаубицы типа "Пион" наносят по целям мощные ответные удары.

Донбасский фронт медленно, но верно движется на запад. Граница Донецкой области с Россией сегодня пол полным контролем Народной милиции. Резервисты ВСУ, брошенные на передовые, воевать не хотят. Накануне, только в боях за посёлок Старобешево ополченцам сдались почти 130 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".

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