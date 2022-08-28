Россия передала в ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС

Станцию атакуют практически ежедневно

Россия передала членам Совбеза ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских неонацистов. Об этом сообщили сотрудники постоянного представительства нашей страны при организации.

Речь идёт о массированных ударах, которые боевики наносили по станции 25 и 27 августа. В результате атаки на АЭС произошло короткое замыкание. В Херсонской и Запорожской областях были обесточены десятки населённых пунктов, в том числе, крупнейшие города.

В окрестностях Энергодара вспыхнул мощный пожар. Несколько снарядов разорвались в считанных метрах от хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов. Киевские неонацисты начали обстреливать станцию в преддверии визита делегации МАГАТЭ. Она должна прибыть в Запорожье в ближайшие дни, сообщает "ТВ Центр".

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