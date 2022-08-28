ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия передала в ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС

11:44
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Станцию атакуют практически ежедневно

Россия передала членам Совбеза ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны киевских неонацистов. Об этом сообщили сотрудники постоянного представительства нашей страны при организации.
ВСУ ударили по хранилищу ядерных отходов на ЗАЭС

Речь идёт о массированных ударах, которые боевики наносили по станции 25 и 27 августа. В результате атаки на АЭС произошло короткое замыкание. В Херсонской и Запорожской областях были обесточены десятки населённых пунктов, в том числе, крупнейшие города.

В окрестностях Энергодара вспыхнул мощный пожар. Несколько снарядов разорвались в считанных метрах от хранилища ядерного топлива и радиоактивных отходов. Киевские неонацисты начали обстреливать станцию в преддверии визита делегации МАГАТЭ. Она должна прибыть в Запорожье в ближайшие дни, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.