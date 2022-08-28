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США наращивают поставки оружия Украине по морю

12:03
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Ранее это делалось с помощью авиации

США нарастили поставки оружия Украине по морю. Это позволяет доставлять большие объёмы грузов. До этого поставки осуществлялись, в основном, по воздуху.
Германия пообещала не поставлять Украине оружие для ударов по России

Германия готова поддерживать Киев годами, заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Всё это указывает на то, что Западу мир не нужен. Зарубежные политики стремятся затянуть конфликт даже в ущерб собственной экономике и благополучию граждан.

Промышленный пригород польского Люблина. На подъезде к шахте "Богданка" выстроилась многокилометровая очередь из автомобилей и тракторов с прицепами. Это владельцы домов запасают уголь на зиму. Но покупка в лучшем случае занимает пару суток. Люди вынуждены ночевать в машинах.

Администрация шахты не была готова к такому ажиотажу. 99% добываемого топлива здесь продавали предприятиям. А частных потребителей все прежние годы снабжали компании, закупавшие недорогой российский уголь. Но когда Варшава присоединилась к эмбарго на импорт топлива, сразу возник дефицит, сообщает "ТВ Центр". 

К тяжёлой зиме готовятся и в Великобритании, там прогнозируют трехкратный рост цен на электроэнергию. Недовольных жителей, готовых выйти на акции протеста, будут ждать полицейские кордоны.

Как долго европейская общественность будет мириться с тяготами, ради принципа уязвить Россию? Таким вопросом задается колумнист издания The Interest Мэри Дежевски. И указывает, что рядовые избиратели не давали согласия ни в парламенте, ни на референдуме терпеть снижение уровня жизни во имя Украины.

Егор Киселёв, "ТВ Центр". 

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