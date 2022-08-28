США наращивают поставки оружия Украине по морю

Ранее это делалось с помощью авиации

США нарастили поставки оружия Украине по морю. Это позволяет доставлять большие объёмы грузов. До этого поставки осуществлялись, в основном, по воздуху.

Германия готова поддерживать Киев годами, заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок. Всё это указывает на то, что Западу мир не нужен. Зарубежные политики стремятся затянуть конфликт даже в ущерб собственной экономике и благополучию граждан.

Промышленный пригород польского Люблина. На подъезде к шахте "Богданка" выстроилась многокилометровая очередь из автомобилей и тракторов с прицепами. Это владельцы домов запасают уголь на зиму. Но покупка в лучшем случае занимает пару суток. Люди вынуждены ночевать в машинах.

Администрация шахты не была готова к такому ажиотажу. 99% добываемого топлива здесь продавали предприятиям. А частных потребителей все прежние годы снабжали компании, закупавшие недорогой российский уголь. Но когда Варшава присоединилась к эмбарго на импорт топлива, сразу возник дефицит, сообщает "ТВ Центр".

К тяжёлой зиме готовятся и в Великобритании, там прогнозируют трехкратный рост цен на электроэнергию. Недовольных жителей, готовых выйти на акции протеста, будут ждать полицейские кордоны.

Как долго европейская общественность будет мириться с тяготами, ради принципа уязвить Россию? Таким вопросом задается колумнист издания The Interest Мэри Дежевски. И указывает, что рядовые избиратели не давали согласия ни в парламенте, ни на референдуме терпеть снижение уровня жизни во имя Украины.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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