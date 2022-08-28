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В Иркутской области перевернулся автобус с людьми

13:01
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Есть пострадавшие

Серьёзное ДТП в Иркутской области: рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились сорок пассажиров. Авария произошла сегодня ночью вблизи посёлка Кутулик.

По предварительным данным, водитель не увидел предупредительные знаки о проведении дорожных работ. В результате происшествия за медицинской помощью обратились семь человек, включая 17-летнего подростка.

Пострадавших осмотрели на месте, один мужчина госпитализирован. По факту произошедшего организована проверка, сообщает "ТВ Центр".

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