В Иркутской области перевернулся автобус с людьми

Есть пострадавшие

Серьёзное ДТП в Иркутской области: рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились сорок пассажиров. Авария произошла сегодня ночью вблизи посёлка Кутулик.

По предварительным данным, водитель не увидел предупредительные знаки о проведении дорожных работ. В результате происшествия за медицинской помощью обратились семь человек, включая 17-летнего подростка.

Пострадавших осмотрели на месте, один мужчина госпитализирован. По факту произошедшего организована проверка, сообщает "ТВ Центр".

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