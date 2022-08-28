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В Москве снова пахнет гарью из-за пожаров под Рязанью

11:49
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Дым развеется в понедельник

В Рязанской области парашютисты-десантники "Авиалесоохраны" спасли от огня ещё несколько населённых пунктов. Природный пожар взят в кольцо минерализованных полос. Их протяжённость - около 100 километров, ширина доходит до 20 метров. Основная задача - не допустить выхода пламени за эти границы.

На самые сложные участки специалистов оперативно перебрасывают вертолёты. Десантники используют ранцевые огнетушители и засыпают огонь грунтом, сообщает "ТВ Центр".

Накануне смог от пожаров вновь добрался до столичного региона. Сейчас в воздухе ощущается запах гари. Здания окутаны дымкой, снизилась видимость на дорогах. По прогнозам, завтра направление ветра изменится, и дым начнёт рассеиваться. 

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