Путин поздравил шахтёров с профессиональным праздником

Он отмечается 28 августа

Профессиональный праздник сегодня отмечают российские шахтёры. Начало горному делу в нашей стране было положено ещё в XV веке. Тогда первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край. Официально День шахтёра был утверждён в 1947 году.

С праздником работников и ветеранов угольной отрасли поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что нынешнее поколение горняков вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны.

Как отметил президент, шахтёры по праву гордятся выдающимися достижениями своих предшественников, традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки, сообщает "ТВ Центр".

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