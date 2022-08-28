В Приморье возрождают фруктовые сады

Местные яблоки пользуются популярностью

Всё больше фруктовых садов возрождается в Золотой Долине Приморского края. Ароматные яблоки, выращенные местными аграриями, пользуются огромным спросом среди покупателей.

Этот сезон стал первым, когда яблони дали урожай. На двух гектарах - восемь сортов. Сейчас специалисты присматриваются и решают, какие лучше высадить ещё на трёх гектарах. Сад планируют расширять. В условиях санкций дело обещает быть выгодным.

Тягаться товарооборотом с крупными российскими и зарубежными яблочными поставщиками небольшое хозяйство, конечно не может. Но местные, ароматные наливные яблоки пользуются спросом, особенно на ярмарках. Заказы на них поступают регулярно, сообщает "ТВ Центр".

Яблони будут плодоносить до конца сентября. Кстати, именно поздние сорта самые сладкие, говорят садоводы. А в следующей году здесь планируют собрать первый урожай груш и абрикосов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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