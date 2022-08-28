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В Подмосковье выявлены два очага лесных пожаров

13:20
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Они обнаружены на юге и востоке области

В Подмосковье выявлены два очага природных пожаров. Это произошло во время планового облёта территорий главы областного управления МЧС с руководителями региона.

На сайте подмосковного правительства сообщается, что маршрут проходил через южную и восточную части области и составил более 700 километров. По результатам было обнаружено два очага природных пожаров, на ликвидацию которых незамедлительно были направлены силы и средства.

Сегодня в столичном регионе снова наблюдается дым от лесных пожаров в Рязанской области. Между тем, накануне сообщалось, что возгорания в лесах под Рязанью локализованы, угрозы распространения огня больше нет.

Синоптики обещают, что уже на следующей недели на смену жаре придут дожди и похолодание. Это будет способствовать очищению воздуха от вредных примесей. 

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