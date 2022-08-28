Полиция пресекла гонки на дорогих машинах в центре Москвы

Автомобили отправлены на спецстоянку

В центре Москвы сотрудники полиции не дали провести гонки на дорогих машинах. Группа активистов на Ferrari, Lamborghini и других автомобилях с наклейками "Богатые и успешные" хотели проехать по центру столицы.

В гонках предполагалось участие около 170 автомобилей премиум-класса и спорткаров, сообщает ТАСС. За какое-то время до проведения акции её участников предупреждали о недопущении гонок по Москве.

Дорогостоящие автомобили отправлены на спецстоянку, где их проверят на нелегальную модификацию и незаконное внесение изменений в конструкцию транспортных средств.

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