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Москвичей предупредили об октябрьской погоде в первые дни осени

16:52
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

В столице резко похолодает

В первые дни сентября погода в Москве испортится. В День знаний будет не выше плюс 17 градусов, пройдёт сильный дождь.

В ночь на 2 сентября в столичном регионе похолодает до плюс 2-7 градусов. Такая погода характерна для октября, отметил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Напомним, что до вечера 29 августа в Москве и области действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары и пожарной опасности. В последние дни в столице снова наблюдается дым от лесных пожаров в Рязанской области.

По сообщениям МЧС, спасателям удалось справится с открытым огнём на кромке пожаров под Рязанью. Сейчас главной проблемой остаётся задымление в некоторых районах Рязанской и соседних с нею областей.

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