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В Москве открылся детский лагерь "Поколение Донбасс"

14:55
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Там занимаются ребята из ЛНР

В московском комплексе "Техноград" организован образовательно-развлекательный лагерь для детей "Поколение Донбасс". Для ребят из Луганской Народной Республики провели курсы по актёрскому мастерству, вокалу, программированию, анимации и другим дисциплинам.

Помимо образовательной части, подготовили большую экскурсионную программу, в рамках которой участники знакомились с достопримечательностями Москвы: посетили Кремль, побывали в парке "Зарядье" и увидели, как создаётся мороженое. А в завершение обучения состоялся отчётный концерт, сообщает "ТВ Центр".

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