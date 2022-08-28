ВКС России нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье

Там ремонтировалась военная техника

Российская армия нанесла удар по цехам завода "Мотор Сич" в Запорожье. Там ремонтировались украинские военные вертолёты, сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки были поражены три пункта управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах спецоперации. Под Днепропетровском разрушено нефтехранилище с топливом для подразделений ВСУ в Донбассе.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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