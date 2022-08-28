Под Славянском уничтожена большая группа украинских военных

Удар наносился высокоточным оружием

Высокоточными ударами ВКС России уничтожили в Славянске около 250 бойцов украинской армии. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Были поражены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в этом городе, пояснил он. Кроме того, в районе Славянска уничтожены военные, проходившие обучение в центре подготовки резерва ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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