Financial Times: ЕС хочет приостановить визовое соглашения с Россией

О полном запрете на въезд россиян в Европу пока речь не идёт

Евросоюз продолжает обсуждать новые санкции против России. Вопреки международным законам и здравому смыслу в Евросоюзе всерьёз говорят о запрете въезда россиян в Европу.

Журналисты газеты Financial Times узнали, что в ЕС хотят поддержать приостановку соглашения об упрощении визового режима с Россией. Как отмечает издание, это может произойти уже на следующей неделе.

Пока о полном запрете выдачи виз речь не идёт: еврочиновники хотят снизить число выдаваемых россиянам виз. В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.

Полный запрет на въезд россиян поддержала Эстония. Она уже реализует это правило, а Финляндия с 1 сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы.

Во Франции и Германии выступают против таких дискриминационных мер. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет себе такой запрет. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян.

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