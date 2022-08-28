Европа готовится к серьёзным вызовам из-за антироссийских санкций

За всё нужно платить

Евросоюз скоро столкнётся с серьёзными вызовами из-за антироссийских санкций. В Европе начинают признавать, что сами вырыли себе могилу.

Очередное невесёлое признание сделал в интервью газете Kronen Zeitung глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьёзными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу", - сказал Боррель.

При этом он не пояснил, кто и каким образом пытается ограничить свободу Европы, за которую Старый Свет платит высокую цену уже сейчас.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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