В Европе признали независимость России от газового рынка

Наша страна может без проблем отказаться от продажи ресурсов

Россия способна без проблем отказаться от продажи газа на мировых рынках, бюджет страны имеет надёжную подушку безопасности. О том, что наша страна без негативных последствий для национальной экономики может остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год, заявил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.

Его прогноз публикует агентство Bloomberg. "До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счёта России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", - сказал аналитик.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись нефтегазовой сферы, торговли, банковских услуг, промышленности, военного и космического сотрудничества, других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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