ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Европе признали независимость России от газового рынка

15:52
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Наша страна может без проблем отказаться от продажи ресурсов

Россия способна без проблем отказаться от продажи газа на мировых рынках, бюджет страны имеет надёжную подушку безопасности. О том, что наша страна без негативных последствий для национальной экономики может остановить экспорт газа в Евросоюз как минимум на год, заявил эксперт по России британской компании Capital Economics Лайам Пич.
Европу продолжает трясти газовая лихорадка

Его прогноз публикует агентство Bloomberg. "До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счёта России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка", - сказал аналитик.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись нефтегазовой сферы, торговли, банковских услуг, промышленности, военного и космического сотрудничества, других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газовое хранилище
Газовое хранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.