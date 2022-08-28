ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС

Огонь вёлся из американского оружия

Каховскую ГЭС и Новую Каховку сегодня трижды обстреляли ВСУ. Огонь вёлся из американских ракетных установок HIMARS и ракетами советского производства "Точка-У".

Как рассказал ТАСС глава военно- гражданской администрации района Владимир Леонтьев, в городе возник пожар: горит завод "Сокол". Также есть повреждения мирных объектов. Часть ракет удалось уничтожить с помощью российской системы ПВО.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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