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Медведев сделал шокирующий прогноз цен на газ в Европе

17:22
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Сегодня газ стоит 3,5 тысячи евро за тысячу кубов

К концу года цена на газ в Европе достигнет пяти тысяч евро за тысячу кубометров. Такой шокирующий и неприятный для европейцев прогноз сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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В своём Telegram-канале Медведев обратился к главам государств и правительств стран Европейского союза. "В связи с повышением цены на газ до 3,5 тысячи евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до пяти 5 тысяч евро до конца 2022 года", - написал он.

Ранее Медведев предполагал, что после остановки сертификации "Северного потока - 2" цена на газ в Европе достигнет двух тысяч евро за тысячу кубометров, но сегодня газ стоит уже три с половиной тысячи.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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