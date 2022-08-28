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В МВД Австрии опровергли фейк об убийстве Вовк

18:19
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Новость напечатала местная газета

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве гражданки Украины Натальи Вовк. Ранее спецслужбы России назвали её исполнительницей покушения на российскую журналистку Дарью Дугину.
Появились подробности о подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

"Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", - сообщили ТАСС в МВД Австрии.

Сегодня в бульварной австрийской газете Exxpress появилась информация об убийстве Натальи Вовк. Её якобы нашли на съёмной квартире с 17-ю ножевыми ранениями и запиской в руке. При этом журналисты издания не удосужились сообщить – где и при каких обстоятельствах была убита гражданка Вовк.

Комментаторы сразу же заметили, что фотографии якобы с места убийства сделаны несколько лет назад.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ России сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк.

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