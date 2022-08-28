В МВД Австрии опровергли фейк об убийстве Вовк

Новость напечатала местная газета

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве гражданки Украины Натальи Вовк. Ранее спецслужбы России назвали её исполнительницей покушения на российскую журналистку Дарью Дугину.

"Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", - сообщили ТАСС в МВД Австрии.

Сегодня в бульварной австрийской газете Exxpress появилась информация об убийстве Натальи Вовк. Её якобы нашли на съёмной квартире с 17-ю ножевыми ранениями и запиской в руке. При этом журналисты издания не удосужились сообщить – где и при каких обстоятельствах была убита гражданка Вовк.

Комментаторы сразу же заметили, что фотографии якобы с места убийства сделаны несколько лет назад.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ России сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк.

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