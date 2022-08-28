У Великобритании заканчиваются средства для помощи Украине

Их едва хватит до конца года

В Великобритании до конца этого года закончатся средства на военную помощь Украине. О то, что у Лондона иссякают запасы вооружений, которые он может направлять Киеву, пишет сегодня Тhe Sunday Times.

Эту проблему придётся решать преемнику Бориса Джонсона на посту премьер-министра, констатирует газета. Новым главой правительства может стать глава МИД Лиз Трасс или бывший министр финансов Риши Сунак.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Сразу же после начала спецоперации западные страны начали снабжать Украину оружием. Российские военные успешно уничтожают американские ракетные установки HIMARS и гаубицы М777.

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