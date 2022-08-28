ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Волжском огонь с горящего рынка перекинулся на жилой дом

19:19
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Площадь возгорания - 7 тысяч квадратных метров

В городе Волжском Волгоградской области горит рынок на площади в 7 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний многоэтажный дом.

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, снятое с разных точек. На кадрах видно, что площадь пожара – значительная. В небо поднимаются густые клубы чёрного дыма. Слышны мощные взрывы: от перегрева взрываются газовые баллоны.

МЧС сообщает, что с территории рынка эвакуированы 153 человека. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.