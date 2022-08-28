В Волжском огонь с горящего рынка перекинулся на жилой дом

Площадь возгорания - 7 тысяч квадратных метров

В городе Волжском Волгоградской области горит рынок на площади в 7 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний многоэтажный дом.

Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, снятое с разных точек. На кадрах видно, что площадь пожара – значительная. В небо поднимаются густые клубы чёрного дыма. Слышны мощные взрывы: от перегрева взрываются газовые баллоны.

МЧС сообщает, что с территории рынка эвакуированы 153 человека. Пострадавших нет.

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