В Волжском огонь с горящего рынка перекинулся на жилой дом

Площадь возгорания - 7 тысяч квадратных метров
В городе Волжском Волгоградской области горит рынок на площади в 7 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний многоэтажный дом.
Очевидцы выкладывают в соцсетях видео, снятое с разных точек. На кадрах видно, что площадь пожара – значительная. В небо поднимаются густые клубы чёрного дыма. Слышны мощные взрывы: от перегрева взрываются газовые баллоны.
МЧС сообщает, что с территории рынка эвакуированы 153 человека. Пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"