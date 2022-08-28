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В МИДе назвали причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

19:24
  • воскресенье
  • 28 августа 2022

Подробности сообщила Мария Захарова

МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических работ в системе. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, загранпаспорта сроком на пять лет по-прежнему выдаются, а 10-летние пока не оформляются из-за перезапуска системы.

О том, что МИД прекратил оформлять биометрические паспорта сроком действия 10 лет, сообщалось 26 августа.

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