В МИДе назвали причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Подробности сообщила Мария Захарова

МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за технических работ в системе. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По её словам, загранпаспорта сроком на пять лет по-прежнему выдаются, а 10-летние пока не оформляются из-за перезапуска системы.

О том, что МИД прекратил оформлять биометрические паспорта сроком действия 10 лет, сообщалось 26 августа.

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