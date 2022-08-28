В Севастополе сработала система ПВО

Сбит беспилотник

В Севастополе снова сработала система ПВО. По предварительным данным, над мысом Херсонес сбит беспилотник.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес", - написал он.

До конца августа в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности, введённый после взрыва около штаба Черноморского флота 31 июля.

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