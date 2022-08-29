Канцлер Австрии призвал "не позволить Путину" устанавливать цены на энергию

По мнению Нехаммера, нужно "остановить безумие"

Европа должна принять общее решение, которое позволило бы "остановить безумие" на энергетических рынках. Такое заявление в воскресенье, 28 августа, сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По словам политика, в существующем виде рынок сам себя не отрегулирует, поэтому странам Евросоюза необходимо срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".

Как заявил Нехаммер, "мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", сообщает Reuters.

Ранее Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она использует энергетику в качестве политического оружия. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Москва развязала "новый тип мировой гибридной войны", в которой использует "информацию, энергетику и продовольствие" в качестве оружия.

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