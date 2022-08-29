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Канцлер Австрии призвал "не позволить Путину" устанавливать цены на энергию

08:20
  • понедельник
  • 29 августа 2022

По мнению Нехаммера, нужно "остановить безумие"

Европа должна принять общее решение, которое позволило бы "остановить безумие" на энергетических рынках. Такое заявление в воскресенье, 28 августа, сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Европе грозит революция из-за энергетического кризиса

По словам политика, в существующем виде рынок сам себя не отрегулирует, поэтому странам Евросоюза необходимо срочно общими усилиями остановить "ценовой взрыв".

Как заявил Нехаммер, "мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", сообщает Reuters.

Ранее Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она использует энергетику в качестве политического оружия. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Москва развязала "новый тип мировой гибридной войны", в которой использует "информацию, энергетику и продовольствие" в качестве оружия.

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Карл Нехаммер
Карл Нехаммер
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