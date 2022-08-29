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Источник рассказал о ликвидации квалифицированного состава ВВС Украины

08:41
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Россия продолжает спецоперацию

Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав воздушных сил Украины. Об этом в понедельник, 29 августа, рассказал информированный военно-дипломатический источник.
Названы имена героев спецоперации по защите Донбасса

По словам собеседника РИА Новости, "весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины – самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 – эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован".

Как пояснил источник, украинские власти использовали для выполнения боевых задач бывших курсантов харьковского военного института воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. В результате их сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете, отметил собеседник агентства.

При этом попытки стран Запада набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах обернулись неудачей: согласившиеся "уже в могилах и больницах".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине является сознательным решением, которое связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

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