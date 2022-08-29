ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о предстоящей грозе

09:20
  • понедельник
  • 29 августа 2022

Введен "желтый" уровень опасности

В Москве и Московской области в понедельник, 29 августа, прогнозируется гроза. В связи с этим введен повышенный уровень погодной опасности.
Аномальная погода в центральной России: когда ждать похолодания

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать до 20:00 мск 29 августа в Москве и до 21:00 мск 29 августа в Московской области.

Наряду с этим сохраняется "оранжевый" уровень опасности из-за жары со среднесуточной температурой на семь и более градусов выше нормы.

Также действует предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью — местами она достигает пятого класса.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что на смену аномальной жаре идет резкое похолодание. В первые дни сентября погода в Москве испортится, в День знаний будет не выше плюс 17 градусов, пройдет сильный дождь. В ночь на 2 сентября в столичном регионе похолодает до плюс 2-7 градусов. Такая погода характерна для октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Гроза над Москвой
Гроза над Москвой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.