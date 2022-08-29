Москвичей предупредили о предстоящей грозе

Введен "желтый" уровень опасности

В Москве и Московской области в понедельник, 29 августа, прогнозируется гроза. В связи с этим введен повышенный уровень погодной опасности.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать до 20:00 мск 29 августа в Москве и до 21:00 мск 29 августа в Московской области.

Наряду с этим сохраняется "оранжевый" уровень опасности из-за жары со среднесуточной температурой на семь и более градусов выше нормы.

Также действует предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью — местами она достигает пятого класса.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что на смену аномальной жаре идет резкое похолодание. В первые дни сентября погода в Москве испортится, в День знаний будет не выше плюс 17 градусов, пройдет сильный дождь. В ночь на 2 сентября в столичном регионе похолодает до плюс 2-7 градусов. Такая погода характерна для октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"